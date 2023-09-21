كهرباء القدس تثمن مواقف القضاء العسكري والاستخبارات العسكرية في توفير الحماية والدعم لطواقمها

وفي هذا السياق تؤكد الشركة المقدسية ممثلة برئيس مجلس ادارتها ومديرها العام المهندس هشام العمري ونائب المدير العام المهندس محمد زيدان

على الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة العسكرية ، واستجابتها السريعة لاية مشاكل تواجه عمل طواقم الشركة ، مثمنة في الوقت ذاته جهود القضاء العسكري على هذا الصعيد .

كما تؤكد الشركة المقدسية أيضا احترامها وتقديرها لجهاز الاستخبارات العسكرية لاتخاذه كافة الإجراءات القانونية والإدارية والاستجابة السريعة لقرارات القضاء العسكري بمتابعة اية انتهاكات قام بها بعض رجال الامن إتجاه العاملين في الشركة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة ، مؤكدة أيضا بأنه لا أحد فوق القانون وان كل المواطنين " المدنين والعسكرين " سواسية امامه وانه لايحق لاي كان التطوال على المؤسسات الوطنية الفلسطينية.