كهرباء القدس تثمن مواقف القضاء العسكري والاستخبارات العسكرية في توفير الحماية والدعم لطواقمها
التاريخ
9/21/2023 3:11:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN/ وجهت شركة كهرباء محافظة القدس الشكر والتقدير لمؤسسة القضاء العسكري الفلسطينية ممثلة برئيسها اللواء إسماعيل فرّاج ولجهاز الاستخبارات الفلسطينية
ممثلة
باللواء زكريا مصلح لدورهما في توفير الحماية والدعم لكافة طواقم الشركة في كافة مواقع امتيازها .
وفي هذا السياق تؤكد الشركة المقدسية ممثلة برئيس مجلس ادارتها ومديرها العام المهندس هشام العمري ونائب المدير العام المهندس محمد زيدان
على الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة العسكرية ، واستجابتها السريعة لاية مشاكل تواجه عمل طواقم الشركة ، مثمنة في الوقت ذاته جهود القضاء العسكري على هذا الصعيد .
كما تؤكد الشركة المقدسية أيضا احترامها وتقديرها لجهاز الاستخبارات العسكرية لاتخاذه كافة الإجراءات القانونية والإدارية والاستجابة السريعة لقرارات القضاء العسكري بمتابعة اية انتهاكات قام بها بعض رجال الامن إتجاه العاملين في الشركة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة ، مؤكدة أيضا بأنه لا أحد فوق القانون وان كل المواطنين " المدنين والعسكرين " سواسية امامه وانه لايحق لاي كان التطوال على المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
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