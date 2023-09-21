سياسة خارجية أميركية متخبطة بقلم: د. سنية الحسيني

وضعت أميركا خلال السنوات الأخيرة الماضية، بدءاً من عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، هدفاً إستراتيجياً محدداً يتمثل في مواجهة قوة الصين الصاعدة، وتطويقها في آسيا، والتي وصفت في الوثائق الأميركية بـ))الالتفاف نحو آسيا)). إن ذلك الالتفاف تطلب من الولايات المتحدة، في ظل ضرورة زيادة تواجد قواتها وتحالفاتها في آسيا، الانسحاب التدريجي من مناطق أخرى من العالم، خصوصاً من منطقة الشرق الأوسط، التي كرست لها الولايات المتحدة اهتماماً كبيراً، سواء خلال فترة الحرب الباردة أو بعدها. وبادرت الولايات المتحدة بالفعل، وفي إطار سياسة معلنة، للانسحاب من الشرق الأوسط، فعقدت أو سعت لعقد صفقة نووية مع إيران، سواء في عهد أوباما أو بايدن، وقامت بالانسحاب من أفغانستان وقلصت وجود قواتها في العراق وسورية، وسعت لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، بهدف خلق التكامل الأمني في المنطقة، والذي بدأ منذ عهد ترامب واستمر بقوة كهدف إستراتيجي في عهد الإدارة الحالية.

أجبرت الحرب الروسية الأوكرانية الولايات المتحدة على وضع أهداف إستراتيجية جديدة، إذ تعد هزيمة روسيا اليوم في الحرب من بين أهم أهدافها، في ظل عدم تراجع أهمية تطويق الصعود الصيني العالمي المتواصل، الذي يأتي على حساب المكانة والدور الأميركي العالمي. وكشف الهدفان السابقان للولايات المتحدة عن أهمية منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، والتي تسعى روسيا والصين خصوصاً ودول قطبية أخرى عموماً لنسج علاقات إستراتيجية خاصة ومميزة مع دولها. إن تلك التطورات فرضت على الولايات المتحدة التراجع عن قرارها السابق بالالتفاف بعيداً عن الشرق الأوسط، فأعادت أميركا وضع أهدافها الإستراتيجية ورسم سياساتها الخارجية بما يتناسب مع التطورات الجديدة، خصوصاً في هذه المنطقة.

في خطابه الأسبوع الماضي، ركّز بلينكن على محاور سياسة بلاده الخارجية، كاشفاً عن تراجع خطير في المبادئ الأيديولوجية الليبرالية التي تعد الولايات المتحدة الرائد والمروج لها على مستوى العالم. إن ذلك يذكرنا بتراجع الاتحاد السوفياتي عن المبادئ الشيوعية في نهاية عهد الحرب الباردة وسقوطه. أبقى بلينكن في ذلك الخطاب على الهدف الرئيس لبلاده باحتواء الصعود الصيني والتركيز على آسيا، إلا أنه تراجع عن فكرة ((الالتفاف)) عن الشرق الأوسط. فقد أكد بلينكن على أهمية هذه المنطقة، وضرورة الانخراط الأميركي الدبلوماسي والأمني فيها، وذلك بهدف ((تعزيز التكامل الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة)). ومن أبرز مفارقات الخطاب في إطار الهدف السابق، تأكيد بلينكن على نية بلاده العمل مع أي دولة في المنطقة، في إيمائية بالتغاضي عن المعايير الديمقراطية، التي تشترطها الولايات المتحدة في تعاملاتها وشراكاتها. ورغم أن الولايات المتحدة تتعامل بمعايير مزدوجة ضمن ذلك المبدأ، وبشكل فاضح، خصوصاً مع إسرائيل، إلا أن التصريح رسمياً بالتخلي عن ذلك المبدأ الأصيل في الفكر الأميركي والأيديولوجيا الليبرالية يحمل في جعبته الكثير.

طرح الوزير الأميركي أيضاً في ذلك الخطاب مشروع مستقبلي بتدشين ممر بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، والذي إن تحقق، ينافس مشروع طريق الحرير الصيني، الذي تستثمر فيه الصين مالياً ودبلوماسياً منذ سنوات، ويعزز الوجود الاقتصادي الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، كمنافس للصين. ويعد ذلك المشروع الذي تطرحه الولايات المتحدة ضربة أخرى لمبادئ الليبرالية التي تتبناها الولايات المتحدة كأيديولوجيا، والتي ترى أن الاقتصاد والتكامل التجاري والمالي طريق مهم لتحقيق السلام والاستقرار في العالم. فالولايات المتحدة تعلن من خلال هذا المشروع الحرب الاقتصادية على الصين، والذي يبتعد تماماً عن فكرة التكامل والتعاون الاقتصادي العالمي. وهو ذلك المبدأ الذي خضعت له وانخرطت في إطاره دول العالم أجمع، بما فيها روسيا والصين، في ظل سيادة العولمة الأميركية، خصوصاً بعد انتهاء الحرب الباردة، وتسيّد أميركا كقطب منفرد على العالم.

تتعدد أهداف السياسة الخارجية الأميركية في عالم ما بعد عالم القطبية الأحادية، فبالإضافة إلى إعادة الالتفاف نحو الشرق الأوسط، باتت الولايات المتحدة تعطي اهتماماً لقارة أفريقيا، بعد أن أهملتها لسنوات طوال، خصوصاً في أعقاب تصاعد تمرد دول القارة السمراء على النفوذ الغربي، لصالح تحالفات مع الصين وروسيا وأقطاب أخرى. كما تواجه الولايات المتحدة منزلق الحرب الروسية الأوكرانية، التي آثرت على تأجيجها لكسر شوكة روسيا وإزاحتها من عالم الأقطاب المتعددة، المهدد لتفردها القطبي. ورغم عدم دفع الولايات المتحدة لثمن مباشر لهذه الحرب الدموية، كالثمن الذي تدفعه أوكرانيا وروسيا، ودول الاتحاد الأوروبي حلفاء أميركا المقربون، إلا أن الولايات المتحدة تدفع ثمناً أيضاً. تضع الولايات المتحدة هدفاً رئيساً في سياستها الخارجية لدعم أوكرانيا في هذه الحرب. فعلى مدار عام كامل، خصصت الولايات المتحدة ما يقرب من ١١٥ مليار دولار من التمويل الطارئ لدعم أوكرانيا منذ ٢٤ شباط ٢٠٢٢، ويعادل ما خصصته الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال ذلك العام حوالى ٢% من الميزانية المالية الكلية للولايات المتحدة، الأمر الذي اضطر الكونغرس لمناقشة مدى جدوى ذلك الدعم. وتتوقع الولايات المتحدة استمرار تقديم تمويل طارئ لأوكرانيا والدول المجاورة نتيجة هذه الحرب حتى العام ٢٠٣٢. يأتي ذلك في وقت تجاوز فيه الدَّين القومي الأميركي الـ ٣٣ تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.

لا تواجه الولايات المتحدة مشكلة في تعدد الأهداف وتشعبها وانتشارها فقط، والذي يعقد من إمكانية متابعتها جميعاً في نفس الوقت وبلوغها في النهاية، بل تواجه معضلة مدى إمكانية السيطرة على حلفائها وتوجيه سياساتهم وفق مصالحها هي، كما كان في الماضي. فعالم اليوم يختلف عن عالم الأمس، وتوجيه سياسات تركيا ومصر والسعودية، على سبيل المثال في منطقة الشرق الأوسط، لم يعد بالإمكان التعويل عليه اليوم، في ظل عالم باتت فيه دوله تعي مصالحها وتعمل على تحقيقها. وتضع السعودية شروطاً تعجيزية على الولايات المتحدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً ذلك المتعلق بابرام معاهدة دفاعية، تشبه تلك الموقعة مع دول حلف الناتو، والتي تحتاج للاقرار من قبل ثلثي مجلس الشيوخ، وتحرج أمريكا مع حلفاء مقربين لها، ناهيك عن الأعباء الاسترتيجية والعسكرية والأمنية والمالية المترتبة عليها. كما تعول الولايات المتحدة على الهندلتحدي الصين في آسيا، خصوصاً في ظل مكانتها الجيوسياسية، فدعمتها لتترأس مجموعة العشرين، ووضعتها في صدارة مشروعها المنافس لممر الحرير الصيني، لم تنجح الولايات المتحدة في إقناعها بتبني موقف منحاز للغرب في الحرب الروسية الأوكرانية. إنه لمن الصعب على مثل تلك الدول، الحليفة للولايات المتحدة، تجاهل تجربتها مع الولايات المتحدة طوال سنوات ماضية، تغاضت فيها الولايات المتحدة عن مصالح تلك الدول لصالح أهدافها. تحمل الأيام القادمة في جعبتها الكثير، فإلى أي مدى ستقوى الولايات المتحدة على تحقيق أهداف سياستها الخارجية، في ظل التغيرات السياسية القادمة في عالم متغير؟







