مستوطنون يهاجمون منازل في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس

وقال دياب حجي من منطقة المسعودية، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل المواطن موسى دعيس واستهدفته بالحجارة، الأمر الذي ألحق أضرارا بنوافذه، وكسرت زجاج مركبتين وأعطبت إطاراتهما.

وأضاف أن المستوطنين حاولوا الاعتداء عليه واستهدافه بالغاز السام أثناء عودته إلى المنزل، موضحا أن المنطقة تتعرض لاعتداءات كثيرة من المستوطنين، خاصة أنها تقع على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، الذي يشهد انتشارا شبه يومي للمستوطنين.

وأشار إلى أن المستوطنين ألقَوا قضبانا حديدية مدببة على الطريق الرئيس، الأمر الذي تسبب بإعطاب إطارات بعض المركبات.