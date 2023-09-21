Thursday, 21 September 2023 12:51 GMT

الاحتلال يقتحم مدرسة بنات العيزرية الأساسية ويدمر جزءا من محتوياتها

9/21/2023 3:11:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدرسة بنات العيزرية الأساسية بعد تفجير أبوابها.

وقالت مديرة المدرسة سيرين فرعون، إن قوات الاحتلال داهمت المدرسة وقام بتفتيشها واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، ودمرت جزءا من محتوياتها، وتسبب بأضرار مادية كبيرة فيها.

وأضافت أن المعلمات والطالبات تفاجأن بحجم الدمار الذي تسبب به الاحتلال خلال اقتحامه للمدرسة.


MENAFN21092023000205011050ID1107111788

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث