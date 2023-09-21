الاحتلال يقتحم مدرسة بنات العيزرية الأساسية ويدمر جزءا من محتوياتها

وقالت مديرة المدرسة سيرين فرعون، إن قوات الاحتلال داهمت المدرسة وقام بتفتيشها واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، ودمرت جزءا من محتوياتها، وتسبب بأضرار مادية كبيرة فيها.

وأضافت أن المعلمات والطالبات تفاجأن بحجم الدمار الذي تسبب به الاحتلال خلال اقتحامه للمدرسة.



