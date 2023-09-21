الاحتلال يقتحم مدرسة بنات العيزرية الأساسية ويدمر جزءا من محتوياتها

الاحتلال يقتحم مدرسة بنات العيزرية الأساسية ويدمر جزءا من محتوياتها
التاريخ
9/21/2023 3:11:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدرسة بنات العيزرية الأساسية بعد تفجير أبوابها.
وقالت مديرة المدرسة سيرين فرعون، إن قوات الاحتلال داهمت المدرسة وقام بتفتيشها واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، ودمرت جزءا من محتوياتها، وتسبب بأضرار مادية كبيرة فيها.
وأضافت أن المعلمات والطالبات تفاجأن بحجم الدمار الذي تسبب به الاحتلال خلال اقتحامه للمدرسة.
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