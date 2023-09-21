الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ آذار الماضي

الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ آذار الماضي
التاريخ
9/21/2023 3:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - سجل الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل بعض العملات في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، إذ ظل قرب أعلى مستوياته مقابل الين منذ أوائل تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد أبدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ميلا للتشديد، بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات إلى 105.68، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل آذار الماضي، وذلك قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 105.55.
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