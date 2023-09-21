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الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ آذار الماضي

9/21/2023 3:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل بعض العملات في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، إذ ظل قرب أعلى مستوياته مقابل الين منذ أوائل تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد أبدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ميلا للتشديد، بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات إلى 105.68، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل آذار الماضي، وذلك قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 105.55.

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