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24.4 مليار دولار صادرات السعودية في تموز

9/21/2023 3:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، أن الصادرات السلعية في السعودية لشهر تموز الماضي، قد هبطت بـ 34.9% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 24.4 مليار دولار.


وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية هذا الانخفاض، إلى تراجع الصادرات البترولية في تموز 2023 بنسبة 37.9%.


وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في شهر تموز 2022 إلى 76.8% في شهر تموز 2023.


وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر تموز 2023 بنسبة 0.4%.


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