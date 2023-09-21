24.4 مليار دولار صادرات السعودية في تموز
التاريخ
9/21/2023 3:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، أن الصادرات السلعية في السعودية لشهر تموز الماضي، قد هبطت بـ 34.9% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 24.4 مليار دولار.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية هذا الانخفاض، إلى تراجع الصادرات البترولية في تموز 2023 بنسبة 37.9%.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في شهر تموز 2022 إلى 76.8% في شهر تموز 2023.
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر تموز 2023 بنسبة 0.4%.
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