بالاسماء .. مرشحون للتعيين في وزارة الصحة
التاريخ
9/21/2023 2:26:42 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - دعت وزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين المبينة أسماؤهم أدناه التواجد في الطابق التاسع / مبنى الوزارة الكائن في طبربور قرب مستشفى الأمير حمزة في الموعد المحدد لإجراء المقابلة الشخصية وذلك بموجب أحكام المادة (13/ز) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية (2022-2027) .
وتاليا الاسماء عبر موقعنا :
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