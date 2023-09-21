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بالاسماء .. مرشحون للتعيين في وزارة الصحة

9/21/2023 2:26:42 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - دعت وزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين المبينة أسماؤهم أدناه التواجد في الطابق التاسع / مبنى الوزارة الكائن في طبربور قرب مستشفى الأمير حمزة في الموعد المحدد لإجراء المقابلة الشخصية وذلك بموجب أحكام المادة (13/ز) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية (2022-2027) .


وتاليا الاسماء عبر موقعنا :

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