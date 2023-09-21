الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد هشان عليان، وطارق مهند الزبيدي بعد أن داهمت منزلهما في مخيم الجلزون.

وفي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية، وانتشرت في محيط مقام يوسف وبلاطة البلد، لتأمين اقتحام المستوطنين للمقام.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمران حجازي من شارع "بيكر" في المدينة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد جمال حمامرة (20 عاما)، ورعد منور سباتين (17 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما

في قرية حوسان.







