الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
التاريخ
9/21/2023 2:14:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 5 مواطنين في رام الله ونابلس.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد هشان عليان، وطارق مهند الزبيدي بعد أن داهمت منزلهما في مخيم الجلزون.
وفي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية، وانتشرت في محيط مقام يوسف وبلاطة البلد، لتأمين اقتحام المستوطنين للمقام.
فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمران حجازي من شارع "بيكر" في المدينة.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد جمال حمامرة (20 عاما)، ورعد منور سباتين (17 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما
في قرية حوسان.
MENAFN21092023000205011050ID1107111618
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.