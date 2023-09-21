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بن سلمان: السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

9/21/2023 2:14:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال ولي العهد السعودي إنه في حال نجحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعقد اتفاق بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة.

ونفى الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة FOX NEWS الأمريكية تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل.

وردا على سؤال متعلق بالتعامل مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بن سلمان أن "سياسية المملكة هي أن لا تتدخل بمن يرأس الدولة.. أي دولة".

وأضاف "إذا نجحت إدارة بايدن في إبرام صفقة تاريخية، عندها ستبدأ علاقتنا بإسرائيل وستستمر بغض النظر عمن يرأس إسرائيل".

وأكد بن سلمان خلال المقابلة أن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

لكنه قال "القضية الفلسطينية مهمة جدا بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وشكك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في قدرة السعودية على المساعدة على إحياء مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وقال لوكالة "نوفوستي"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لا أعتقد... أن السعوديين سيستطيعون المساعدة على إحياء المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين".

وعلق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على أنباء بشأن مفاوضات لإقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية قائلا "إننا لن نوقف الاستيطان ولن نسلم الفلسطينيين الأراضي، ..ولن تكون هناك أوسلو 2".

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