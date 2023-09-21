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سموتريتش بشأن مباحثات التطبيع مع السعودية: لن نسلم أراض للفلسطينيين ولن نوقف الاستيطان

9/21/2023 2:14:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- علق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على أنباء إقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية قائلا إننا لن نوقف الاستيطان ولن نسلم الفلسطينيين أراضي، وخلص إلى أنه "لن تكون هناك أوسلو 2".

وبعد أن ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفاق التطبيع مع المملكة العربية السعودية بتعزيز السلام مع الفلسطينيين، ذكرت مصادر مطلعة على التفاصيل أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أوضح في المحادثات مع نتنياهو أنه "لن تكون هناك "أوسلو 2'.

وبحسب المصادر، نية سموتريتش هي أنه "لن تكون هناك موافقة على البناء غير القانوني، ولكن لا تجميد للبناء في المستوطنات ولا تسليم للأراضي"، كجزء من اتفاق مع المملكة العربية السعودية.

وذكرت المصادر أن سموتريتش مستعد لاتخاذ خطوات من شأنها النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مثل إنشاء مراكز تجارية وتنموية.

وفي سياق متصل، أفاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، بأن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأضاف لشبكة "فوكس نيوز" أن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.

وأكد أن القضية الفلسطينية شرط أساسي لنجاح أي وساطة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مضيفا "نحن نقترب من تحقيق هذا الشرط يوما بعد يوم".

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