فلسطين تصادق على اتفاق التنوع البيولوجي خارج حدود الولاية الوطنية

ويأتي توقيع هذا الاتفاق في إطار "معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار" التي تعتبر دولة فلسطين طرفا فيها، وانسجاما مع التزامها بإعمال بنودها وحرصها على الحفاظ على البيئة البحرية العالمية والحد من التأثيرات البيئية السلبية في المحيطات.

ويساهم التنفيذ الفعّال لهذا الاتفاق في تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالمحيطات والواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.