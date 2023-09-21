صحيفة: نتنياهو يدرس السماح ببرنامج نووي سعودي مقابل التطبيع

تقرير: نتنياهو يدرس السماح ببرنامج نووي سعودي مقابل التطبيع

يدرس نتنياهو قبول طلب السعودية تخصيب اليورانيوم في أراضيها(Getty Images)

يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إمكانية الامتثال لطلب السعودية لتخصيب اليورانيوم على أراضيها، والسماح للمملكة بتملك برنامج نووي لأغراض مدنية، وذلك ضمن اتفاقية التطبيع بين البلدين، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

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ووفقا لما ورد في تقرير للصحيفة، اليوم الخميس، فإن نتنياهو أعطى تعليماته لمسؤولين كبار في إسرائيل بإجراء محادثات حول هذه القضية مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من أجل إيجاد صيغة تكون مقبولة للسعودية والولايات المتحدة وإسرائيل.

وتزامن تقرير الصحيفة، مع تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي قال إن بلاده "تقترب" من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مضيفا: "السعودية "نقترب كل يوم أكثر فأكثر" من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأفادت الصحيفة أن هذا أمر دراماتيكي، كونه بمثابة تغير في الموقف الإسرائيلي من قضية تملك السعودية لمشروع نووي لأغراض مدنية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من المتوقع أن تقابل باعتراضات في القدس وواشنطن، إذ يعارض أعضاء مجلس الشيوخ والخبراء النوويون بشدة الطلب السعودي.

وقال ولي العهد السعودي، إنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فسيتعين على السعودية أيضا مجاراة طهران في هذه القضية وإقامة مشروع نووي.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أشار بن سلمان إلى السلاح النووي الإيراني، وقال إنه يشعر بالقلق إزاء "أي دولة تحصل على أسلحة نووية".

ووفقا له، "إنها خطوة سيئة. لسنا بحاجة للحصول على أسلحة نووية، لأنه من المستحيل استخدامها. أي دولة تستخدم الأسلحة النووية، فهذا يعني أن تلك الدولة سوف تدخل في حرب مع بقية العالم". وفي الوقت نفسه، قال إنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، "فسيتعين علينا أيضا الحصول عليه".

وناقشت الولايات المتحدة والسعودية الخطوط العريضة لمثل هذه الصفقة، والتي بموجبها تعترف السعودية بإسرائيل وفي المقابل، من بين أمور أخرى، سيساعد الأمريكيون المملكة على تطوير برنامج نووي مدني، مما قد يجعل السعودية الدولة الثانية في الشرق الأوسط التي تقوم بتخصيب اليورانيوم، أما الامتيازات الأخرى بصفقة التطبيع المقترحة، فهي الضمانات الأمنية الأميركية والتنازلات المقدمة للفلسطينيين.

ويأتي ذلك، على الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تتفقا بعد على خطة تسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، وعليه، فإن مثل هذا الإجراء سيكون بمثابة تحول كبير في السياسة بين البلدين في العقود الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن توجيهات نتنياهو لكبار المسؤولين بالمشاركة في المفاوضات هي أوضح إشارة حتى الآن على أن إسرائيل مستعدة للسماح السعودية بتحقيق أهدافها النووية، على الرغم من المخاطر الإقليمية التي تنطوي عليها مثل هذه الخطوة.

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