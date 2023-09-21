غوتيريس يبحث مع عباس تطورات القضية الفلسطينية



وحسب بيان صحفي أممي، أكد الطرفان "مجددًا التزامهم المشترك بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين القابل للحياة، على أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل وفلسطين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة".



كما بحث مع رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة"، مٌشددا على "ضرورة الامتناع عن أي أعمال يمكن أن تقوض هذا الحل".



وقال بيان صحفي منفصل صدر عن الأمم المتحدة إن غوتيريس ونتنياهو "ناقشا الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية".



ويشارك عباس ونتنياهو في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



بترا

