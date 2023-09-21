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مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين رئيس أركان جديد للجيش

9/21/2023 2:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صادق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء، بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة.


وبحسب واشنطن بوست، أعلن الرئيس جو بايدن في أيار تعيين الجنرال الأفريقي الأميركي رئيسا لهيئة الأركان، لكن هذا التعيين تعرقل إقراره في مجلس الشيوخ، على غرار أكثر من 300 تعيين آخر، من قبل السناتور تومي توبرفيل احتجاجا على سياسة البنتاغون المتعلقة بإجهاض العسكريات.


والجنرال براون الذي كان قائدا لسلاح الجو، سيخلف الجنرال مارك ميلي الذي تولى رئاسة الأركان مطلع تشرين الأول 2019.


وبراون طيار سابق في جعبته 3 آلاف ساعة طيران، بينها 130 ساعة في مهام قتالية، وبعدما عين قائد لواء، تبوأ براون منصب قائد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط والمحيط الهادئ.


بترا


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