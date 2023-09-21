Thursday, 21 September 2023 09:52 GMT

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

9/21/2023 2:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتى وشابا من قرية حوسان غرب بيت لحم.


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد جمال حمامرة (20 عاما)، ورعد منور سباتين (17 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفا


MENAFN21092023000208011052ID1107111609

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث