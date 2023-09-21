الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم
التاريخ
9/21/2023 2:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتى وشابا من قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد جمال حمامرة (20 عاما)، ورعد منور سباتين (17 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.
وفا
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