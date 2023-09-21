الرئيس السوري يصل إلى الصين



وأعلنت الرئاسة السورية قبل أيام أنه تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني، يقوم الأسد والسيدة الأولى بزيارة إلى الصين الخميس، على أن يتم عقد قمة سورية - صينية.



كما تشمل الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الأسد وعقيلته في مدينتي خانجو والعاصمة بكين. ويرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي.



RT