الرئيس السوري يصل إلى الصين

الرئيس السوري يصل إلى الصين
التاريخ
9/21/2023 2:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وصل الرئيس السوري بشار الأسد، والسيدة الأولى أسماء الأسد، اليوم الخميس، إلى الصين في أول زيارة رسمية للبلاد منذ نحو عقدين، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ.
وأعلنت الرئاسة السورية قبل أيام أنه تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني، يقوم الأسد والسيدة الأولى بزيارة إلى الصين الخميس، على أن يتم عقد قمة سورية - صينية.
كما تشمل الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الأسد وعقيلته في مدينتي خانجو والعاصمة بكين. ويرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي.
RT
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