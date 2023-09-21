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الرئيس السوري يصل إلى الصين

9/21/2023 2:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل الرئيس السوري بشار الأسد، والسيدة الأولى أسماء الأسد، اليوم الخميس، إلى الصين في أول زيارة رسمية للبلاد منذ نحو عقدين، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ.


وأعلنت الرئاسة السورية قبل أيام أنه تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني، يقوم الأسد والسيدة الأولى بزيارة إلى الصين الخميس، على أن يتم عقد قمة سورية - صينية.


كما تشمل الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الأسد وعقيلته في مدينتي خانجو والعاصمة بكين. ويرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي.


RT

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