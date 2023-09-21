بنك الإسكان أول بنك يدخل عالم الميتافيرس في الأردن



ويجسد بنك الإسكان من خلال التواجد على الميتافيرس، حرصه على البقاء في طليعة تبني التقنيات المتطورة التي يستمر في الاستثمار بها كجزء من استراتيجيته للتحول الرقمي. ومع إطلاق هذا الموقع، يقطع بنك الإسكان شوطاً جديداً في جهوده التقنية الرامية لتفعيل دور التكنولوجيا في الصناعة المصرفية وفي إدارة العلاقة مع العملاء.



ويستهدف البنك عبر موقعه السباق، الوصول إلى جيل جديد من العملاء وإتاحة الفرصة أمامهم لتجربة مميزة لدخول عالم الميتافيرس واكتشاف البنك الافتراضي الأول في الأردن كخطوة جديدة نحو المستقبل، حيث يتم التعريف بالموقع الافتراضي من خلال تجربة فعلية على هذه التقنية تتيح للعملاء إمكانية التواصل والتفاعل بأسلوب مبتكر يواكب تطلعاتهم ويلامس اهتماماتهم، كل ذلك بسهولة وراحة من أي مكان وفي أي وقت.



هذا ويتعاون بنك الإسكان لإطلاق موقعه الافتراضي في عالم الميتافيرس، مع شركة "Innoarea" التي تعنى بتطوير تجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والتي تعد إحدى شركات مجموعة "BMB"، إحدى أبرز شركات خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط.



ويتطلع بنك الإسكان الذي أضاف خلال هذا العام إنجازاً هاماً لسلسلة إنجازاته ببلوغ عامه الخمسين، إلى مواصلة جهوده التي جعلت منه نموذجاً يحتذى به في العمل المصرفي خاصة في مجال التحول الرقمي، حيث تجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان خطى خطوات واسعة في مجال التطور التكنولوجي والخدمات الرقمية، من خلال إطلاق العديد من الخدمات المتطورة والمتقدمة التي تواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي.







