بعد تثبيت الفائدة .. تراجع على أسعار النفط اليوم

بعد تثبيت الفائدة .. تراجع على أسعار النفط اليوم
التاريخ
9/21/2023 2:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد أن سجلت أكبر انخفاض خلال شهر في الجلسة السابقة، إذ محت توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أثر انخفاض مخزونات الخام.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني 67 سنتاً أو 0.72% إلى 92.86 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتاً أو 0.79% إلى 88.95 دولار وهو أدنى مستوى منذ 14 أيلول.
وأبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة، وتمسك في الوقت نفسه بسياسة التشديد، مما يعني أن هناك زيادة متوقعة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي.
MENAFN21092023000208011052ID1107111606
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.