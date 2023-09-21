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بعد تثبيت الفائدة .. تراجع على أسعار النفط اليوم

9/21/2023 2:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد أن سجلت أكبر انخفاض خلال شهر في الجلسة السابقة، إذ محت توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أثر انخفاض مخزونات الخام.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني 67 سنتاً أو 0.72% إلى 92.86 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتاً أو 0.79% إلى 88.95 دولار وهو أدنى مستوى منذ 14 أيلول.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة، وتمسك في الوقت نفسه بسياسة التشديد، مما يعني أن هناك زيادة متوقعة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي.


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