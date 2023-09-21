رئيس الوزراء العراقي يعتزم زيارة روسيا قبل نهاية العام



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن وزير الخارجية أن زيارة رئيس الوزراء "ستحدث هذا العام وفي الأشهر المقبلة، الآن بصدد تنظيم الزيارة".



وفي يوليو الماضي، قال السفير الروسي في بغداد إلبروس كورتاشيف، إن رئيس الوزراء العراقي قبل دعوة لزيارة روسيا، لكن موعد الزيارة لم يتحدد بعد.



وأشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية، إلى أن مثل هذه الزيارة ستكون فرصة لمناقشة القضايا، التي تهم قيادة البلدين، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية.

RT