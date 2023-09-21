الخارجية الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداء على وفد أوروبي في رام الله

الخارجية الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداء على وفد أوروبي في رام الله
التاريخ
9/21/2023 2:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاعتداء الذي ارتكبه مستوطنون ضد وفد دبلوماسي أوروبي خلال جولته في تجمع وادي السيق البدوي المهدد بالتهجير القسري شرق رام الله.
وحمّلت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء، مطالبة بمواقف أوروبية ودولية أكثر حزما لإجبار دولة الاحتلال على تفكيك مليشيات المستوطنين، ومحاسبة كل من يتبناها ويمولها ويدعمها.
وأشارت إلى أن هذا الاعتداء يعكس أيضا العقلية العنصرية الفاشية التي تسيطر على سلوك المستوطنين وهجماتهم، دون أي اعتبار للقانون الدولي، وهو استخفاف بالمواقف الأوروبية المناهضة للاستيطان، وامتداد لعمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وفا
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