Thursday, 21 September 2023 09:52 GMT

الملك يعود إلى أرض الوطن من نيويورك

9/21/2023 1:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن بعد أن شارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين في نيويورك .

MENAFN21092023000208011052ID1107110958

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث