الملك يعود إلى أرض الوطن من نيويورك

الملك يعود إلى أرض الوطن من نيويورك
التاريخ
9/21/2023 1:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن بعد أن شارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين في نيويورك .
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