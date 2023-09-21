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على هامش اجتماع المانحين: بشارة يحذر من تفاقم الازمة المالية للسلطة بفعل اجراءات الاحتلال

9/21/2023 12:17:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك /PNN /حذّر وزير المالية شكري بشارة من أن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة، حيث أن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد عن 200 مليون دولار سنويًا.

وقال: في حال موافقة السلطات الإسرائيلية على نقل سلطة الجمارك إلينا ومنحنا الموافقة على إنشاء شبكة من المستودعات الجمركية، فإن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الجمركية لن تقل عن 300 مليون دولار سنويا. ونوه إلى أن تحويل حصتنا من رسوم المعابر وكافة المستحقات السابقة في هذا المجال، فإن الإيرادات الفلسطينية ستعزز هذا العام بحوالي 200 مليون دولار، وبما لا يقل عن 20 مليون دولار سنويًا.

وذكر أن موافقة السلطات الإسرائيلية على فرض السيادة الفلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" وممارسة حقوقنا في البناء والتشغيل فإن المنفعة الاقتصادية التي ستتولد ستحدث تحولا في الاقتصاد الفلسطيني.


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