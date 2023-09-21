بشعار نتنياهو لا يمثل اليهودية : ناطوري كارتا تنظم مسيرة احتجاج ضد لقاء بايدين نتنياهو

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بالجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وأعلنوا رفضهم لاجتماع نتنياهو وبايدن وكل الاعمال التي تقوم بها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين

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ورفع المتظاهرون يافطات كتب عليها شعار نتنياهو لا يمثل اليهود واليهودية وان الاعتداءات والقتل لم ترد في التوراة مطالبين بمحاسبة إسرائيل وحكومتها على افعالهم ضد الشعب الفلسطيني.

يذكر أنَّ حركة "ناطوري كارتا" التي تعني بالآرامية (حارس المدينة) تأسست عام 1930، ويبلغ عدد أعضائها ما يقارب 5 آلاف شخص حول العالم، غالبيتهم يعيشون في مدن القدس، ونيويورك، وباريس، ولندن