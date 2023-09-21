بشعار نتنياهو لا يمثل اليهودية : ناطوري كارتا تنظم مسيرة احتجاج ضد لقاء بايدين نتنياهو
التاريخ
9/21/2023 12:17:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نيويورك /PNN/تظاهر عشرات الحاخامات اليهود، ممن يرفضون الصهيونية في الولايات المتحدة الأميركية، احتجاجا على اجتماع بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي جو بادين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بالجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وأعلنوا رفضهم لاجتماع نتنياهو وبايدن وكل الاعمال التي تقوم بها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين
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ورفع المتظاهرون يافطات كتب عليها شعار نتنياهو لا يمثل اليهود واليهودية وان الاعتداءات والقتل لم ترد في التوراة مطالبين بمحاسبة إسرائيل وحكومتها على افعالهم ضد الشعب الفلسطيني.
يذكر أنَّ حركة "ناطوري كارتا" التي تعني بالآرامية (حارس المدينة) تأسست عام 1930، ويبلغ عدد أعضائها ما يقارب 5 آلاف شخص حول العالم، غالبيتهم يعيشون في مدن القدس، ونيويورك، وباريس، ولندن
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