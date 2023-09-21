اتحاد كمال الأجسام يستقبل الحكمين الدوليين دويكات وعقيل

اتحاد كمال الأجسام يستقبل الحكمين الدوليين دويكات وعقيل
التاريخ
9/21/2023 12:17:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس /PNN/ استقبل الاتحاد الفلسطيني لكمال الأجسام، اليوم الأربعاء، الحكمين الدوليين، بلال دويكات وأحمد عقيل، من الأردن، المقرر مشاركتهما في تحكيم منافسات البطولة المركزية في 29 أيلول/ سبتمبر الجاري على مسرح جمعية الهلال الأحمر في مدينة البيرة.
وكان في استقبال الوفد، المدير الفني للاتحاد، مدير البطولة غالب الترتير، حيث رحب بالحكمين دويكات وعقيل، متمنيا لهما طيب الإقامة في فلسطين، ووضعهما بصورة التحضيرات التي تجري على قدم وساق لتنظيم هذا الحدث السنوي المميز لأسرة الاتحاد.
ولفت الترتير إلى أن الاتحاد بصدد تنظيم مؤتمر صحفي خاص بالبطولة، بعد غدٍ الجمعة، عند الساعة السادسة مساءً، في مقر بلدية البيرة.
وتضم البطولة المنتظرة لدى أسرة رياضة كمال الأجسام، ثلاث فئات، هي "بدي بلدنج، و"كلاسيك بدي بلدنج" و"الفيزيك".
وستقام فعاليات الميزان، يوم 28 أيلول/ سبتمبر الجاري، في صالة "ألترا جيم"، بقرية سردا شمال رام الله، ويتوجب على المشاركين الحضور بالزي الذي سيظهرون فيه على المسرح، حسب الفئة المقررة.
وخلال البطولة، ستقام المنافسة الشاملة لجميع الفئات، من التنافس على كروت الاحتراف الدولية التي تؤهل اللاعبين للمشاركة في البطولات القارية والدولية
MENAFN21092023000205011050ID1107110866
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.