اتحاد كمال الأجسام يستقبل الحكمين الدوليين دويكات وعقيل

وكان في استقبال الوفد، المدير الفني للاتحاد، مدير البطولة غالب الترتير، حيث رحب بالحكمين دويكات وعقيل، متمنيا لهما طيب الإقامة في فلسطين، ووضعهما بصورة التحضيرات التي تجري على قدم وساق لتنظيم هذا الحدث السنوي المميز لأسرة الاتحاد.

ولفت الترتير إلى أن الاتحاد بصدد تنظيم مؤتمر صحفي خاص بالبطولة، بعد غدٍ الجمعة، عند الساعة السادسة مساءً، في مقر بلدية البيرة.

وتضم البطولة المنتظرة لدى أسرة رياضة كمال الأجسام، ثلاث فئات، هي "بدي بلدنج، و"كلاسيك بدي بلدنج" و"الفيزيك".

وستقام فعاليات الميزان، يوم 28 أيلول/ سبتمبر الجاري، في صالة "ألترا جيم"، بقرية سردا شمال رام الله، ويتوجب على المشاركين الحضور بالزي الذي سيظهرون فيه على المسرح، حسب الفئة المقررة.

وخلال البطولة، ستقام المنافسة الشاملة لجميع الفئات، من التنافس على كروت الاحتراف الدولية التي تؤهل اللاعبين للمشاركة في البطولات القارية والدولية