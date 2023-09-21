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الأرصاد .. تعرف على الحالة الجوية في المملكة

9/21/2023 12:17:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة ومن احتمال تدني الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.


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