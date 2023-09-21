الأرصاد .. تعرف على الحالة الجوية في المملكة



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة ومن احتمال تدني الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

