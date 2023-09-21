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الاحتلال يقتحم مدينة طوباس

9/21/2023 12:17:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.


وقالت مصادر إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت طوباس من جهة حاجز تياسير العسكري، وانتشرت في أكثر من منطقة.


وأضاف أن أصوات إطلاق نار تسمع بين الحين والآخر، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من جهة الأغوار، كما تشهد سماء طوباس تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع.

وفا


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