الاحتلال يقتحم مدينة طوباس
التاريخ
9/21/2023 12:17:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت طوباس من جهة حاجز تياسير العسكري، وانتشرت في أكثر من منطقة.
وأضاف أن أصوات إطلاق نار تسمع بين الحين والآخر، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من جهة الأغوار، كما تشهد سماء طوباس تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع.
وفا
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