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السفارة الصينية في الأردن تعلن عن شاغر إداري

9/21/2023 12:16:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الأردن عن رغبتها بتعيين موظف إداري واحد .


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