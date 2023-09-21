السفارة الصينية في الأردن تعلن عن شاغر إداري

السفارة الصينية في الأردن تعلن عن شاغر إداري
التاريخ
9/21/2023 12:16:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الأردن عن رغبتها بتعيين موظف إداري واحد .
التفاصيل:
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