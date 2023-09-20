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دار الآثار الإسلامية تبدأ موسمها الثقافي الـ 28 الإثنين

9/20/2023 11:31:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت دار الآثار الإسلامية بدء موسمها الثقافي الـ 28 يوم الاثنين المقبل في مركز اليرموك الثقافي بعنوان «دار الآثار الإسلامية والمستقبل».
وقالت الدار في بيان صحافي إن هذا الموسم يمثل مستقبلا وتطلعا جديدا للدار ومجموعة الصباح الآثارية لمالكيها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح - طيب الله ثراه - وزوجته الشيخة حصة الصباح المشرف العام لدار الآثار الإسلامية والمالك الشريك للمجموعة.
وبينت أن هذا الموسم يتميز بإصدار طابع بريدي احتفاء بالذكرى الـ 40 لتأسيس وافتتاح دار الآثار الإسلامية وهو شعار الموسم هذا العام.
وأوضحت ان الموسم سيستهل بالمحاضرة السنوية مع د.زياد طارق رجب 25 الجاري ويستمر بمحاضرات أسبوعية يقدمها نخبة مختارة من الخبراء والأساتذة المحليين والدوليين تتضمن 25 محاضرة و4 ورش عمل متنوعة تبدأ بورشة تلاوة القرآن الكريم.
وأضافت ان الموسم يتخلله 29 أمسية موسيقية متنوعة من الكلاسيكيات وموسيقى التراث وصولا إلى الموسيقى الغربية المعاصرة وكذلك الموسيقى الديبلوماسية بالتعاون مع مختلف السفارات، كما تتضمن عرضين مسرحيين كلاسيكيين للكاتب الشهير ويليام شكسبير من إخراج حمد القناعي وآليسون شان برايس.
وذكرت أن هناك عشرات البرامج التعليمية للأطفال من عمر 3 شهور حتى 16 سنة إضافة لمهرجانين سنويين هما مهرجان الخريف ويوم المتاحف العالمي كما سيكون في هذا الموسم حوار وحلقة نقاشية مميزة مع الكاتب واسيني الأعرج وكيفية وصول مؤلفاته إلى العالمية.
وأشارت إلى أهم فعاليات الموسم الثقافي الـ 28 افتتاح معرضين الأول في شهر أكتوبر المقبل بعنوان «العربية السعيدة إلى روما: قنطرة بين بحار ثلاثة» يستعرض تحفا من مجموعة الصباح الآثارية تعود إلى عصر ما قبل الإسلام في جنوب الجزيرة العربية ويبين تأثير روما عليها من القرن الأول الميلادي إلى الثالث الميلادي.
وبينت أن المعرض الثاني سيفتتح في فبراير 2024 بعنوان «فجر الحضارة» بالتعاون مع طلبة قسم التاريخ في جامعة الكويت ويتناول فترة زمنية يبرز فيها بداية ظهور الحضارة من خلال القطع الفنية النادرة في مجموعة الصباح الآثارية.
وقالت الدار إنها ستشارك ممثلة بمجموعة الصباح الآثارية في عدة معارض دولية وعالمية منها 3 معارض في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة معرض «زينة البلاط الملكي الهندي» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية في أكتوبر المقبل ومعرض «الأندلس عبر الزمان والمكان» في جامع (الشيخ زايد الكبير) في نوفمبر المقبل و«كارتييه: إلهام إسلامي وتصميم حديث» بمتحف اللوفر أبوظبي في نوفمبر المقبل أيضا.
وأفادت بأنها ستشارك كذلك في معرض بعنوان «مائدة السلطان: فن الولائم» في ديسمبر 2023 بولاية كاليفورنيا الأميركية ومعرض «عجائب المخلوقات» بمتحف سان دييغو للفنون بالولايات المتحدة سبتمبر 2024 ومعرض «المغول العظماء في متحف فيكتوريا وألبرت» في نوفمبر 2024.
ويقدم هذا الموسم أنشطة كثيرة ومتنوعة للأطفال كورش الأطفال الفنية ويوم العائلة وكذلك برنامج تدريبي بعنوان «تجارب العلوم» إضافة إلى برامج البستنة للأطفال والتي ستكون في كل من المركزين الثقافيين الأمريكاني واليرموك وذلك لتعزيز الوعي وخلق فرص التعلم والإبداع وتشجيع المرح وفعاليات مكتبة الأطفال وبرامج الدورات التدريبية المختلفة للمتطوعين الصغار.
وتهدف الدار إلى تشجيع طلبة المدارس الحكومية والخاصة على المشاركة في برنامج الزيارات الميدانية للفصول المدرسية، وذلك لتعزيز التفكير النقدي والتواصل والتعاون إضافة إلى الإبداع وهي العناصر الأربعة التي يتم تعريفها على أنها مفتاح النجاح في المستقبل من خلال الشراكة والاندماج في القرن الـ 21 والعمل مع موظفي الدار.
كما تقدم تطبيقات عملية لبرنامج جامعة هارفارد العريقة التابع لكلية الدراسات العليا في قسم التربية بعنوان «إبداع التفكير الصفري» إذ يستعرض البرنامج العديد من التحديات المتنوعة والممتعة وذلك لتطوير التفكير النقدي وتعزيز العمل الجماعي وهو متاح لجميع الأعمار والمستويات التعليمية.
وتفتح الدار أبوابها للعمل التطوعي في هذا الموسم ويمكن للراغبين من سن 16 سنة وما فوق التقديم على برامج التطوع المتنوعة سواء لقسم الإرشاد المتحفي أو للمكتبة وبرامج الأطفال وهي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.
وتقدم دار الآثار رحلات ثقافية في الجوار وفي هذا العام ستكون الوجهة الأولى إلى المملكة العربية السعودية في نجران وجازان ورحلة ثقافية أخرى إلى مراكش في المغرب.
ويمكن متابعة جميع الأخبار والفعاليات عبر حسابات دار الآثار الإسلامية الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (

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