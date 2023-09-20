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وفد نسائي كويتي لدعم تمكين المرأة يزور مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل

9/20/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
اختتم وفد نسائي كويتي مكون من 12 سيدة لهن دور بارز في تمكين المرأة، زيارة استمرت لمدة خمسة أيام إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
واطلع الوفد خلال الزيارة على تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال تمكين المرأة، والتعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال. كما تبادل الوفد مع المسؤولين الأوروبيين وجهات النظر حول كيفية تعزيز تمكين المرأة في كل من دول الاتحاد الأوروبي والكويت.
وهدفت الزيارة التي تمت في الفترة ما بين 18 و21 سبتمبر 2023، إلى تعزيز الحوار وفرص التواصل بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي والوفد الكويتي الزائر، ومد التواصل بين شعبي الاتحاد الأوروبي والكويت، والتعاون بين الجانبين. وجاءت المشاركات الكويتيات من مختلف القطاعات المهنية في المجتمع يجمعهن هدف تعزيز تمكين المرأة في الكويت.
وخلال الزيارة في بروكسل التقى الوفد الكويتي بكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ودائرة العمل الخارجي الأوروبي، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وطلاب وأكاديميين. تم خلال هذه اللقاءات تبادل أفضل الممارسات وتحديد مجالات فرص التعاون الثنائي. كما عقدت حلقة نقاشية مخصصة في «كلية أوروبا» - أقدم معهد للدراسات العليا يختص بالدراسات الأوروبية - حول السياسات التي يتم تقديمها لتسريع عملية تمكين المرأة. كما زار الوفد مدينة بروج الخلابة للتعرف على الثقافة والطبيعة البلجيكية.
وفي معرض حديثها عن أهمية هذه الزيارة، قالت إيرينا غوزاتشينكو، المنسقة المعنية بالمساواة بين الجنسين في بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت: «إن تمكين المرأة يمثل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ويسعد الاتحاد الأوروبي بتبادل الآراء وأفضل الممارسات مع هذه المجموعة الملهمة من النساء الكويتيات». وأضافت غوزاتشينكو «إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعزيز الحوار والتعاون مع الكويت بشأن تمكين المرأة، وهو الأساس لبناء مجتمعات قوية ومبتكرة وشاملة ومزدهرة».
وتعليقا على زيارة الوفد الكويتي، أضافت د.لبنى القاضي رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت: «ان الرحلة التي نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت كانت تجربة رائدة لبناء جسور الصداقة والتفاهم المتبادل، وكانت مجموعة من النساء القياديات من مختلف القطاعات في دولة الكويت قد أظهرن التقدم الذي تم تحقيقه هنا في مجالات عدة. وهذه الزيارة منحت الفرصة لمعرفة أفضل الممارسات للاتحاد الأوروبي في تمكين المرأة وعرض العمل الذي تقوم به المرأة في الكويت».
وتأتي هذه الزيارة في إطار الاتصالات المشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية مع منطقة الخليج. وتسعى هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الطاقة والتحول الأخضر والتغير المناخي والتجارة والتنويع الاقتصادي، فضلا عن تسهيل التواصل والتعارف بين الشعوب. ويعتبر تمكين المرأة جزءا أساسيا من هذه الشراكة التي تشمل جميع هذه المواضيع.

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