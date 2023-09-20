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وزير الشؤون بحث مع نظرائه في السعودية وقطر والبحرين سبل تعزيز التعاون المشترك

9/20/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود مع نظرائه في المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك ضمن إطار الاجتماع التاسع للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في العاصمة العمانية مسقط.
وقالت وزارة الشؤون في بيان لـ «كونا»، إن الشيخ فراس السعود التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية م.أحمد الراجحي، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من الموضوعات مثل المرأة والطفولة وذوي الإعاقة وعمل الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع، مبينة أن اللقاء شهد الاطلاع على الخدمات المقدمة للفئات الخاصة ومناقشة مذكرات التفاهم المشترك وأهمية تكثيف الزيارات المتبادلة للاستفادة من التجارب المطبقة.
وأوضحت أن السعود التقى أيضا وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر مريم المسند وبحثا التعاون المشترك في مجالات الخدمة المدنية والعمل وسير عمل استراتيجية مجلس التعاون بمجالي الخدمة المدنية وتنمية رأس المال البشري.
وذكرت أن وزير الشؤون التقى كذلك وزير التنمية في البحرين أسامة العصفور وبحثا التنسيق المشترك في مجالات التنمية والأسرة وشؤون ذوي الإعاقة وتبادل الأفكار حول التجارب المطبقة للأسر المنتجة وحاضنات الأعمال، كما تطرقا إلى مذكرات التفاهم المشترك.
ووفق البيان أعرب الوزراء عن سعادتهم بما تم تحقيقه لجهة تمكين مواطني دول مجلس التعاون وطموحات قادة الدول في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتطوير العمل بالقطاعين العام والخاص وتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة.
ويناقش الاجتماع المنعقد على مدى يومين تمكين ذوي الإعاقة وقانون النظام الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي وقضايا الأسرة والطفولة والعمل الخيري.
ويضم وفد الكويت وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومدير إدارة العلاقات العامة أحمد العنزي ومراقب الاتفاقيات والبرامج في إدارة العلاقات الخارجية شريفة الشعبان ومدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح.

MENAFN20092023000130011022ID1107110318

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