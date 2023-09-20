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مهرجان الكويت مئة ليلة وليلة أحد أهم عناوين رؤية تحويل البلاد إلى مركز مالي واقتصادي وثقافي مميز

9/20/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس جمعية المهرجانات الكويتية طارق العبيد أن مهرجان الكويت للسياحة والترفيه الذي ستنطلق دورته الأولى في يناير المقبل تحت شعار «الكويت.. مئة ليلة وليلة» يشكل أحد أهم عناوين المرحلة المقبلة لرؤية تحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي وثقافي مميز.
وقال العبيد لـ «كونا»، عقب اجتماع اللجنة المنظمة للمهرجان في مركز جابر الأحمد الثقافي بحضور ومشاركة ضباط الاتصال في المراكز الثقافية التابعة للديوان الأميري، ان من شأن المهرجان أيضا تحقيق أهداف اللجنة التنسيقية بشأن تعزيز الإيرادات غير النفطية «لأن المسار السياحي الترفيهي من أهم المسارات غير النفطية للاقتصاد الوطني».
وأوضح أن مهرجان الكويت للسياحة والترفيه في دورته الأولى يستهدف تنشيط السياحة العائلية في الكويت والدول الخليجية عبر إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة السياحية المتنوعة وسيتم التركيز خلاله على المحتوى العربي وتتميز بالشمولية والتنوع والابتكار والحداثة.
وذكر أن أنشطة المهرجان سوف تتضمن أنشطة سياحية وترفيهية وثقافية وفنية ورياضية لتلبية مختلف الأذواق ومن كل الأعمار، لافتا إلى أن القائمين على هذا العمل هم من الشباب الكويتيين المدربين على تنظيم مثل هذه الاحتفاليات.
وبين أن العديد من المسارات ستصاحب الفعاليات الرئيسية للمهرجان منها الخدمات الحكومية والجولات الثقافية ومشاركة مراكز التسوق والأحداث الرياضية والمسابقات الترفيهية وإقامة المعارض وغيرها من الأمور التي تسهم بإنجاح هذه الأنشطة السياحية.
وأشار إلى أن برامج وأنشطة المهرجان ستسلط الضوء كذلك على القيمة التنافسية للكويت ومنطقة الخليج في إرثها الثقافي والتاريخي وفنونها وآدابها الثرية وستتضمن كذلك إقامة سلسلة من الفعاليات العائلية ومسابقات وسحوبات وبث تلفزيوني مباشر علاوة على إقامة حفل افتتاح ضخم.
وقال العبيد إن المهرجان يعنى بتعزيز السياحة الثقافية من خلال عقد أنشطة تراثية وأدبية وفنية وشعرية وأخرى في مجالي الفنون الجميلة والعروض الأدائية بأجواء احتفالية وسط سعي حثيث لإقامة معارض عربية ودولية بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الكويت الوطنية.
ولفت إلى أن الكويت تتميز بوجود أماكن على مستوى عال من التجهيز والجمال لاحتضان الأنشطة السياحية بالمهرجان مثل الحدائق العامة والمراكز الثقافية والرياضية والمتاحف ومرافق المشروعات السياحية مما سيسهم في نجاحه وتحقيق رضا الجمهور.
وعن القطاع السياحي في البلاد، أكد أهمية تنمية وتطوير هذا القطاع لما له من عوائد كبيرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد غير النفطية للكويت والعمل على تحقيق رؤيتها بتحويلها إلى مركز اقتصادي ومالي وثقافي باعتبار أن السياحة باتت موردا مهما للاقتصاد.
وأشار إلى أن المهرجان سيشهد تعاونا مميزا مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة من وزارات وهيئات وكذلك القطاعان الخاص والأهلي ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالسياحة والترفية، مثمنا هذه الجهود المخلصة من جميع هذه الجهات لإنجاح هذا الحدث السياحي المهم.
وثمن الدعم غير المحدود الذي تقدمه المراكز الثقافية التابعة للديوان الأميري للمهرجان الذي تجسد باستضافتهم عددا كبيرا من الفعاليات علاوة على استضافة اجتماعات اللجنة التنسيقية للمهرجان، مشيرا إلى ملامح هذا المشهد السياحي عبر إبراز الموروث الثقافي والأدبي والفني الكويتي.

MENAFN20092023000130011022ID1107110317

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