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إقلاع الطائرة السابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة ليبيا

9/20/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متجهة إلى ليبيا وعلى متنها عشرة أطنان من المواد الإغاثية والطبية وسيارة إسعاف وتعد السابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك.
ويأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، وبقية الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية إثر إعصار «دانيال» الذي تعرضت له مناطق شمال شرق دولة ليبيا الشقيقة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي لـ«كونا» قبيل إقلاع الطائرة إن العمل الإنساني الكويتي ينطلق من حرص القيادة السياسية العليا على دعم الأعمال الإنسانية ومعالجة تداعيات الكوارث الطبيعة والتزاما من الكويت بالاتفاقيات الدولية والمعايير الإنسانية في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدات للمنكوبين والمتضررين حول العالم.
وأكد الحساوي أن الهلال الأحمر الكويتي على تواصل مستمر مع نظيره الليبي بشأن الوقوف على احتياجاتهم الطبية في ليبيا إذ تم إرسال أسرة طبية ومولدات كهربائية وغيرها.
وأعرب عن الشكر لوزارات الصحة والخارجية والدفاع الكويتية على التواصل الدائم وتوفير وتلبية احتياجات الشعب الليبي الشقيق وتسهيل عملية نقل المساعدات، آملا أن تخفف هذه المساعدات من آثار كارثة إعصار «دانيال» ومن معاناة الشعب الليبي الشقيق.

MENAFN20092023000130011022ID1107110316

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