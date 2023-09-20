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مجلس الأعمال الكويتي في دبي يشارك باجتماع مجالس الأعمال الدولية

9/20/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك مجلس الأعمال الكويتي في دبي باجتماع مجلس الأعمال الدولية في غرفة دبي للتجارة لمناقشة قوانين ومقترحات تنظيمية لسوق العمل الإماراتي والتحديات الاقتصادية والفنية التي تواجه الشركات الكويتية الوطنية والإقليمية العاملة بالمنطقة.
وقال رئيس مجلس الأعمال الكويتي فراس السالم لـ (كونا) عقب الاجتماع إن «مشاركتنا تعزز آلية التواصل مع الجهات الرقابية والتنظيمية بدولة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل عمل الشركات الكويتية الموجودة في دبي».
وأضاف السالم أن غرفة دبي للتجارة تعمل على إقامة اجتماعات دورية كل ثلاثة شهور لصياغة واستحداث القوانين على مستوى إمارة دبي وحكومة الإمارات الاتحادية، موضحا أن مجلس الأعمال الكويتي يمثل مصالح الشركات والمستثمرين الكويتيين ويقوم بتسهيل الإجراءات والأعمال لهم.
وذكر أن مجلس الأعمال الكويتي قدم أيضا نموذجا لأنظمة الكويت وأبرز خبرة القطاع الخاص الكويتي في التغلب على التحديات والمصاعب التي واجهته عبر السنوات الماضية.
وأفاد بأن الهدف من الاجتماع تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مجالس الأعمال الدولية من مختلف الدول، معتبرا أنها فرصة أيضا للتواصل المباشر والتعرف على أحدث التطورات والفرص الاستثمارية في السوق الإماراتي.
وبين السالم أن مشاركة مجلس الأعمال الكويتي في ورش العمل التي تقيمها الجهات الحكومية الاقتصادية والاستثمارية فرصة لتعزيز جاذبية إمارة دبي للشركات الكويتية الراغبة بالتوسع بالمنطقة تشريعيا وتجاريا.
وأكد أن مشاركة مجلس الأعمال الكويتي في هذا الاجتماع الدولي تعكس التزام الكويت بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق الاستثمار في الخارج، حيث يعمل المجلس على تمثيل مصالح رجال الأعمال الكويتيين وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الكويت والدول الأخرى.

MENAFN20092023000130011022ID1107110315

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