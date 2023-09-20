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هيئة الشباب مجلس وزراء الشباب العرب يعتمد قرارات مهمة لتعزيز العمل الشبابي العربي

9/20/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي إن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أقر العديد من القرارات الهادفة لتعزيز العمل الشبابي العربي المشترك بما يخدم هذه الشريحة الأكبر في الدول العربية.
وذكر السبيعي في بيان صحافي صار عن الهيئة عقب مشاركته نيابة عن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان باجتماع المجلس الذي عقد عبر الاتصال المرئي إن أهم قرارين بالاجتماع هما اعتماد الإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن والترحيب بإنشاء اتحاد الشباب العربي.
وأكد سعي المجلس عبر اعتماده الاستراتيجية إلى تفعيل دور الشباب العربي في الأمن والسلم عربيا، مضيفا ان ترحيب المجلس بإنشاء اتحاد الشباب يأتي لتمكين الشباب العربي المتميز والارتقاء بالعمل الشبابي على المستوى العربي.
وبين أن المجلس حريص على البدء بتنفيذ الخطط التنفيذية للاستراتيجية ومتابعة إنشاء الاتحاد لتنمية الشباب العربي، معربا عن أمله بنجاح هذه الجهود المخلصة بتطوير العمل الشبابي العربي.

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