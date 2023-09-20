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مكتبة البابطين تطلق العدد 23 من نوادر النوادر من الكتب

9/20/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر عن مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي العدد رقم 23 من سلسلة «نوادر النوادر من الكتب»، وهي السلسلة التي تعرف القارئ بما تختزنه مكتبة عبدالكريم سعود البابطين من روائع الكتب النادرة في مختلف ألوان المعرفة.
وفي كل عدد يفاجئ القارئ بعدد من الظواهر المميزة التي تمنح العدد نكهة خاصة، وتؤكد على التنوع والثراء في مسيرة الثقافة العربية.
ففي تصدير العدد بقلم عبدالكريم سعود البابطين، أشار إلى ظاهرة خاصة في كتب هذا الإصدار تمثلت في العودة إلى التاريخ، فقد حفل هذا العدد بمؤلفات كثيرة تلقي الضوء على التاريخ السياسي والأدبي للمنطقة العربية على امتداد الزمن العربي، وكان القصد من هذه العودة «تثبيت الهوية، حيث حاول الكثير من الغزاة أن يلغوا الهوية الأصلية لهذه المنطقة ويحولوها إلى هويات هجينة.. تلغي هويتها الموحدة التي تجلت عبر معظم حقب التاريخ».
وكالعادة في اعداد هذه السلسلة، فإن التنوع هو سمة بارزة من سماتها فنجد في هذا العدد التنوع في ألوان المعرفة، في تاريخ الإصدار، في مكان الطبع، في فنون الأدب، في أساليب الكتابة.
فمن علوم اللغة العربية نجد الصرف، والنحو، واللغة، إلى التنوع في فنون الأدب فنجد المقال، الخاطرة، الرحلة، المسرحية، الشعر، الترجمة، وفي فروع الثقافة الدينية نجد الحديث، التفسير، التاريخ الإسلامي، الدفاع عن الدين، الفقه، ومن تجليات عدة للعلوم الحديثة نجد الطب، علم الهيئة، علوم البحار، الطيور.
وبين العامين 1866 و1955، تتوزع تواريخ الإصدار، وتمتد أماكن الإصدار من القاهرة إلى بيروت وصيدا ودمشق.
من هذا المنطلق سيطل القارئ على كتب مثل «عنوان التوفيق في قصة يوسف الصديق» من تأليف وهبي بك، حيث يستعرض المؤلف من خلال قصة يوسف عليه السلام علاقة التاريخ بالحكم، وهناك كتاب «مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» من تأليف الفتح بن خاقان، ويستعرض فيه أعلام الأندلس الذين فتنوا بسحر الكلام من العلماء والقضاة والعلماء.
وكتاب «خاتم النبيين» تأليف عبدالغفار الجيار ويستعرض فيها المؤلف الرسالة النبوية النقية منذ مقدماتها حتى هجرة الرسول صلي الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، بينما يؤرخ كتاب «المغازي الأولي ومؤلفوها» للمستشرق يوسف هوروفتس وترجمة حسين نصار لمن كتب في المغازي من المؤرخين المبكرين الذين وصفوا حياة الرسول في دراسة فريدة لم يسبق إليها.
بينما يطلع القارئ في كتاب «الطب عند العرب» للمؤلف محمد إبراهيم كراوية على أمجاد الطب العربي ليرد المؤلف من خلاله على من يرمي العرب بالتأخر والكسل والجمود، ومن بين الكتب كتاب «من أخلاق العلماء» للشيخ محمد سليمان نائب المحكمة الشرعية في مصر يذكر فيه الأخلاق والصفات التي ينبغي أن تكون لأهل العلم.
ويضم العدد الكثير من الكتب الأخرى التي تسعى مكتبة البابطين من خلالها تسليط الضوء على الجوانب المشرقة في تاريخنا العربي، وخلال هذا التنوع الفريد يجد كل قارئ ما يميل إليه من فنون المعرفة، وما يشبع توقه إلى زيادة مساحته المعرفية، وهذا برهان ساطع على حيوية الثقافة العربية واستجابتها لمختلف التحديات.

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