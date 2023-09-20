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رئيس قوة الإطفاء العام ينال وسام دول التعاون لبصمته في تطوير خدمات الإطفاء بالكويت

9/20/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية نيل رئيسها الفريق خالد المكراد وسام دول مجلس التعاون الخليجي نظير بصمته الواضحة في فتح آفاق وأبواب التطوير والتقدم بخدمات الإطفاء في الكويت.
وقالت القوة في بيان صحافي إنه بتكليف من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد شارك الفريق المكراد في حفل تكريم عدد من الكفاءات التي لها أدوار بتطوير العمل في إداراتها ومؤسساتها في دول مجلس التعاون الذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط.
وأضافت بهذه المناسبة أن تكريم الفريق المكراد ومنحه الوسام يأتيان أيضا لدوره الفعال في اكتساب منتسبي قوة الإطفاء مكانة وتفعيل دورهم وصلاحياتهم التي مكنتهم من أداء مهامهم الصعبة على أكمل وجه في جميع المجالات.
وذكرت أن الفريق المكراد لقي خلال حفل التكريم أيضا إشادة بنجاحه في تحقيق الرقابة الإدارية وتصحيح وتلافي المخالفات الواردة من الجهات الرقابية المختلفة بالكويت.
وقالت إن الفريق المكراد أعرب عن الشكر والتقدير للقيادة السياسية التي لها الفضل الكبير بدعم وتطوير جهاز الإطفاء في الكويت، كما تقدم بالشكر لجميع منتسبي القوة على إخلاصهم وتفانيهم في أداء مهام عملهم بكل كفاءة واقتدار، معتبرا هذا التكريم لمنتسبي الإطفاء جميعا.

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