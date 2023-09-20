رئيس قوة الإطفاء العام ينال وسام دول التعاون لبصمته في تطوير خدمات الإطفاء بالكويت

رئيس قوة الإطفاء العام ينال وسام دول التعاون لبصمته في تطوير خدمات الإطفاء بالكويت
التاريخ
9/20/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية نيل رئيسها الفريق خالد المكراد وسام دول مجلس التعاون الخليجي نظير بصمته الواضحة في فتح آفاق وأبواب التطوير والتقدم بخدمات الإطفاء في الكويت.
وقالت القوة في بيان صحافي إنه بتكليف من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد شارك الفريق المكراد في حفل تكريم عدد من الكفاءات التي لها أدوار بتطوير العمل في إداراتها ومؤسساتها في دول مجلس التعاون الذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط.
وأضافت بهذه المناسبة أن تكريم الفريق المكراد ومنحه الوسام يأتيان أيضا لدوره الفعال في اكتساب منتسبي قوة الإطفاء مكانة وتفعيل دورهم وصلاحياتهم التي مكنتهم من أداء مهامهم الصعبة على أكمل وجه في جميع المجالات.
وذكرت أن الفريق المكراد لقي خلال حفل التكريم أيضا إشادة بنجاحه في تحقيق الرقابة الإدارية وتصحيح وتلافي المخالفات الواردة من الجهات الرقابية المختلفة بالكويت.
وقالت إن الفريق المكراد أعرب عن الشكر والتقدير للقيادة السياسية التي لها الفضل الكبير بدعم وتطوير جهاز الإطفاء في الكويت، كما تقدم بالشكر لجميع منتسبي القوة على إخلاصهم وتفانيهم في أداء مهام عملهم بكل كفاءة واقتدار، معتبرا هذا التكريم لمنتسبي الإطفاء جميعا.
MENAFN20092023000130011022ID1107110312
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.