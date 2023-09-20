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اختيار طاهر البغلي رئيسا فخريا للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات والطريجي رئيسا للجنة التنفيذية

9/20/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
نظرا لما تتميز به الحركة الكشفية الكويتية من مكانة مرموقة على المستويين العربي والدولي اعتمد ممثلو الدول العربية المشاركة في أعمال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي رئيسا للجنة التنفيذية للاتحاد ود.الفيتوري مفتاح ضو - ليبيا - نائب الرئيس ود.عبدالله بن سليمان الفهد - السعودية والحاج تقي - الجزائر ود.ريما الدرغمة - فلسطين واللواء سعيد إبراهيم - السودان.
كما تم اختيار إبراهيم طاهر البغلي رئيسا فخريا للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات.

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