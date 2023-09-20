رابطة الصداقة الكويتية -الإيرانية أقامت حفل عشاء على شرف السفير الإيراني الجديد

رابطة الصداقة الكويتية -الإيرانية أقامت حفل عشاء على شرف السفير الإيراني الجديد
التاريخ
9/20/2023 11:31:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقام رئيس رابطة الصداقة الكويتية - الايرانية الشيخ علي الخالد مأدبة عشاء تكريما لسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد في البلاد محمد توتونجي حضرها أركان السفارة الإيرانية وأعضاء رابطة الصداقة.
وتناول الحديث خلال المأدبة استعراض برامج الرابطة خلال المرحلة المقبلة ودعم السفارة لها بما يعزز العلاقات الشعبية بين البلدين الجارین.
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