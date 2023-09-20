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رابطة الصداقة الكويتية -الإيرانية أقامت حفل عشاء على شرف السفير الإيراني الجديد

9/20/2023 11:31:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أقام رئيس رابطة الصداقة الكويتية - الايرانية الشيخ علي الخالد مأدبة عشاء تكريما لسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد في البلاد محمد توتونجي حضرها أركان السفارة الإيرانية وأعضاء رابطة الصداقة.
وتناول الحديث خلال المأدبة استعراض برامج الرابطة خلال المرحلة المقبلة ودعم السفارة لها بما يعزز العلاقات الشعبية بين البلدين الجارین.

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