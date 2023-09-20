الديوان الأميري ينعى أرملة الشيخ عقاب المالك السلمان الصباح

الديوان الأميري ينعى أرملة الشيخ عقاب المالك السلمان الصباح
التاريخ
9/20/2023 11:31:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعى الديوان الأميري المغفور لها نعيمة خلف الدوسري أرملة الشيخ عقاب المالك السلمان الصباح عن عمر يناهز 74 عاما، وسيوارى جثمانها الثرى في الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس.
(إنا لله وإنا إليه راجعون).
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