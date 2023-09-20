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الديوان الأميري ينعى أرملة الشيخ عقاب المالك السلمان الصباح

9/20/2023 11:31:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعى الديوان الأميري المغفور لها نعيمة خلف الدوسري أرملة الشيخ عقاب المالك السلمان الصباح عن عمر يناهز 74 عاما، وسيوارى جثمانها الثرى في الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس.
(إنا لله وإنا إليه راجعون).
- عزاء الرجال: في المقبرة
هاتف: 66689914 - 66058856
- عزاء النساء: السرة - قطعة 6 - شارع 12 - منزل 11
هاتف: 99833109 - 97873131.

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