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حقبة جديدة من الشراكة الإستراتيجية الصينية - الكويتية بقلم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشانغ جيانوي

9/20/2023 11:31:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتجه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين لحضور حفل الافتتاح لدورة الألعاب الآسيوية الـ19، وتعتبر هذه أول زيارة يقوم بها قائد للكويت على أعلى مستوى إلى الصين منذ خمس سنوات، وستتضمن الزيارة اللقاء بين الرئيس الصيني شي جينبينغ وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في مدينة هانغتشو، وسيشهدان التوقيع على عدد من وثائق التعاون الثنائي، والتي سترسم مخطط العلاقات المستقبلية بين البلدين.
تحظى هذه الزيارة بأهمية بالغة، خاصة في ضوء العمل المشترك للصين والدول العربية جنبا إلى جنب لبناء مجتمع ذي مصير مشترك صيني ـ عربي في العصر الجديد، مما يعمق الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الصين والكويت بشكل كبير، ويرتقي بالتعاون العملي بين البلدين إلى مستوى أرحب، ويطلق حقبة جديدة من تطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
إن العلاقات الصينية - الكويتية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث يعود تاريخ التبادلات الثنائية الودية على طول طريق الحرير القديم إلى أكثر من ألف سنة، وشهد شهر فبراير من عام 1965 زيارة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد إلى الصين، حينما كان وزيرا للمالية والصناعة والتجارة آنذاك، وقد أكد سموه خلالها دعم الكويت القوي الثابت لجمهورية الصين الشعبية، وتأييدها للصين في الحفاظ على السيادة وسلامة أراضيها، كما شدد على موقف الكويت الداعم لمبدأ الصين الواحدة، ولاستعادة المقعد الشرعي لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة بوقت مبكر.
ومهدت تلك الزيارة الطريق أمام إقامة العلاقات الديبلوماسية بين الصين والكويت، وساهمت في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها لاحقا. وفي عام 1971، قرر قائدا الدولتين بالرؤية الثاقبة والحكمة الرشيدة إقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء، مما جعل الكويت أول دولة خليجية أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين.
وعلى مدار أكثر من خمسة عقود على تأسيس العلاقات الديبلوماسية، وعلى الرغم من التغيرات والتقلبات التي يشهدها العالم، التزمت الصين والكويت دائما بالاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، وحافظت الدولتان على التبادلات الودية والتعاون الوثيق وتقاسم السراء والضراء وبذلتا الجهود المشتركة من أجل تحقيق مزيد من المصالح للشعبين. أصبحت العلاقات بين الصين والكويت مثالا رائدا للعلاقات مع الدول الأخرى في المنطقة، ونموذجا يحتذى في العلاقات بين الدول.
وتحرص الصين والكويت دائما على تبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالسيادة وسلامة الأراضي لكلا البلدين، وبعد الغزو العراقي على الكويت في عام 1990 أعربت الصين عن معارضتها الشديدة للغزو، وبذلت قصارى جهدها بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاستعادة استقلال الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها.
وفي أعقاب حرب الخليج، أرسلت الصين على الفور فريق إطفاء مكونا من 60 فردا قاموا بتحدي المخاطر ومساعدة الكويت على إطفاء الحرائق في عشر آبار نفط بمستوى 10 آلاف طن خلال أقل من شهرين.
لن ينسى الشعب الصيني ما قدمته الكويت للصين من دعم ثمين لاستعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، ولن ينسى أيضا أن القادة الكويتيين بادروا بتقديم التعاطف ومد يد العون للصين كلما تعرضت الصين لكارثة طبيعية خطيرة. في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وقفت الصين والكويت جنبا إلى جنب للتغلب على الصعوبات.
وفي ذروة معركة الصين ضد كوفيد-19 في ووهان، أصدر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد تعليماته لمجلس الوزراء بتقديم امدادات للصين بلغت قيمتها ثلاثة ملايين دولار أميركي، وهو ما كان مشجعا للغاية للشعب الصيني في مكافحة الوباء في ذلك الوقت. وعندما دخلت الكويت مرحلة حاسمة في معركتها ضد كوفيد - 19، أرسلت الصين فريقا من الخبراء للمساعدة في السيطرة على الوباء تلبية لطلب الجانب الكويتي.
علاوة على ذلك، لن يغيب عن وجدان الشعب الصيني أن الكويت قدمت مساهمات إيجابية في بناء البنية التحتية المحلية، وحماية البيئة، والتنمية الصحية والتعليمية في الصين، بصفتها أكثر دولة عربية تقدم للصين القروض التفضيلية الحكومية، وقد بدأ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتقديم قروض للصين منذ عام، 1982حيث قدم حتى الآن قروضا تفضيلية لـ40 مشروعا في الصين، وتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي مليار دولار أميركي. والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي يتمركز فيها فريق طبي صيني.
وظلت الصين ترسل فرقا طبية إلى الكويت منذ عام 1976، حيث يطبق الأطباء الصينيون علاجات الطب الصيني التقليدي مثل الوخز بالإبر والحجامة، مما يساهم في تعزيز الصحة والسعادة للشعب الكويتي ويعزز الصداقة بين الشعبين. هذا مجرد غيض من فيض القصص المؤثرة العديدة حول التبادل الودي بين الجانبين. إن القول الصيني«الذين يتقاسمون الأهداف لا تفصلهم الجبال» يصف بشكل مناسب الصداقة بين الصين والكويت، والتي ازدادت رسوخا وصلابة على مر السنين.
وعلى مدى العقد الماضي، وبفضل الرعاية والتوجيهات السامية من قادة البلدين، حققت العلاقات الصينية -الكويتية نموا بالغا، وباعتبارها بوابة رئيسية في منطقة الخليج وجزءا مهما من طريق الحرير البري والبحري، تعد الكويت شريكا طبيعيا ومثاليا للتعاون في إطار مبادرة «الحزام والطريق». في عام 2014 أصبحت الكويت أول دولة في الشرق الأوسط وقعت وثائق التعاون في إطار مبادة «الحزام والطريق» مع الصين، وقد عمل الجانبان بنشاط على المواءمة بين مبادرة«الحزام والطريق» ورؤية الكويت 2035، وشهد التعاون في المجالات التقليدية مثل البنية التحتية والطاقة توسعا وتعمقا باستمرار، مما ضخ زخما قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
وفي عام، 2018 زار الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصين، والتقى به الرئيس شي جينبينغ وأعلنا بشكل مشترك عن إقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت، مما أدى إلى دفع العلاقات الثنائية إلى مسار النمو السريع.
وفي إطار التعاون للبناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق،» حقق الجانبان سلسلة من الانجازات بما في ذلك المبنى الجديد لبنك الكويت المركزي، ومدينة صباح السالم الجامعية، ومستشفى ضمان، ومصفاة الزور، وأعمال البنية التحتية لمدينة جنوب المطلاع، وطريق الدائري السابع، وأعمال استصلاح التربة الملوثة، وقد أصبحت هذه النتائج رمزا للتعاون العملي بين الصين والكويت في العصر الجديد، كما حقق الطفرة في التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والاتصالات وغيرها من المجالات، بما عاد بفوائد ملموسة على البلدين والشعبين، حتى عام 2022 ظلت الصين أكبر شريك تجاري للكويت لمدة سبع سنوات متتالية، حيث سجلت التجارة البينية رقما قياسيا قدره 31.48 مليار دولار أميركي وأصبحت الكويت سابع أكبر مصدر لواردات النفط الخام إلى الصين.
بالإضافة إلى ذلك، افتتحت هيئة الاستثمار الكويتية مكتبها الثاني في الخارج في مدينة شانغهاي لتوسيع استثماراتها المالية في الصين، وأصبحت الكويت أول مستثمر أجنبي في مجال شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في الصين.
وفي الوقت نفسه، تشير الإحصاءات الصادرة عن الكويت إلى أن إجمالي استثمارات الصين المباشرة في الكويت بلغ حوالي 550 مليون دولار أميركي، مما جعل الصين ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، كما باتت السيارات الصينية تحظى بشعبية متزايدة بين المستهلكين الكويتيين وذلك لجودتها العالية والخدمة المتميزة، ومما لاشك فيه أن شبكة الجيل الخامس التجارية التي تم بناؤها في جميع أنحاء الكويت بالتعاون مع شركة هواوي، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ستعطي دفعة قوية للتحول الاقتصادي في الكويت. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع شعبانا بعلاقات أوثق، وسيتم تسيير أربع رحلات مباشرة أسبوعيا من مدينة الكويت إلى قوانغتشو، وذلك مقارنة بتسيير رحلة واحدة فقط عندما تم إطلاقها عام 2020، وهذا المسار الجوي يسهل عملية السفر بين البلدين.
وسيمنح أول مركز ثقافي صيني في منطقة الخليج، والذي تم تشغيله التجريبي مؤخرا، فرصة للشعب الكويتي للحصول على المزيد من المعارف عن الثقافة الصينية الرائعة وسحرها. كل هذا يدل على أن المصالح التنموية لكلا البلدين متضافرة بشكل وثيق، وأن الشعبين مرتبطان بشكل أوثق ببعضهما البعض، وأن التبادلات والتعاون بين البلدين تزداد ازدهارا وحيوية في شتى المجالات.
إن المشهد الدولي اليوم يمر بمرحلة تحول عميق، وتشارك الصين والكويت في رؤى ومبادئ مماثلة حول الحوكمة العالمية. رغم اختلافنا في النظام الاجتماعي والثقافة التقليدية، فإن كلا البلدين ينتميان إلى أسرة الحضارات الشرقية، ويتمسكان بسياسة خارجية مستقلة وبمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك، يدعو البلدان إلى التعددية، ويدعمان النظام الدولي القائم على الأمم المتحدة والمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي، ويعملان على حماية السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، ويبقى كلا البلدين ملتزمين بتعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات وتنوع الحضارات العالمية والقيم المشتركة للإنسانية. إن الصين والكويت شريكان وثيقان يحرصان على التنسيق فيما بينهما على الساحة الدولية.
تلعب التبادلات رفيعة المستوى دورا بارزا في توجيه العلاقات الثنائية، وقد حافظ الرئيس شي جينبينغ وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على تفاعلات واتصالات استراتيجية متكررة، وأعربا في رسائلهما المتبادلة عن الرغبة القوية في دفع الصداقة التقليدية قدما، وتعميق التعاون الثنائي على مختلف المجالات في إطار البناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق» في ديسمبر من العام الماضي، التقى الرئيس شي جينبينغ للمرة الأولى مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في الرياض. وشدد الرئيس شي جينبينغ خلال الاجتماع على أن الصين تحرص دائما أن تبقى شريكا موثوقا للكويت، وستواصل تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين، والمشاركة النشطة في بناء المشاريع الكبرى في الكويت، واستكشاف إمكانيات التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والجيل الخامس للاتصالات والاقتصاد الرقمي، وتدعيم التواصل والتعاون في مجال الثقافة.
وفي الوقت نفسه أكد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أن الصين صديق أبدي للكويت، وأن الجانب الكويتي يلتزم دوما بمبدأ الصين الواحدة وعلى استعداد لبذل جهود مشتركة مع الجانب الصيني لتعميق التعاون المتبادل المنفعة في كل المجالات، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
في وقتنا الحاضر، سنحت أمام الجانبين فرصة تاريخية جديدة لتعميق العلاقات الثنائية، وبينما تبذل الصين جهودا حثيثة لدفع التحديث الصيني النمط وتعزيز الانفتاح عالي المستوى، فإن ذلك سيجلب المزيد من الثقة والأمل والفرص للعلاقات الصينية- الكويتية ولتنمية دول العالم بما في ذلك الكويت.
تحرص الصين على العمل مع الكويت معا لخلق مستقبل أكثر إشراقا للعلاقات الثنائية، وأتمنى لزيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للصين، أن تكلل بالنجاح الباهر، والتي ستسطر تاليا فصلا جديدا بسجل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

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