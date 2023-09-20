Thursday, 21 September 2023 08:11 GMT

وزير الشؤون نهج الكويت ثابت في تقديم المساعدات بعيدا عن أي محددات

9/20/2023 11:31:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، أن الكويت لها نهج ثابت في سياستها الخارجية منذ استقلالها ترتكز على تقديم المساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة بعيدا عن أي محددات جغرافية أو سياسية أو عرقية أو دينية.
جاء ذلك في كلمة للشيخ فراس السعود أمس خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك بالاجتماع التاسع للجان الوزارية لوزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، إذ اعتمد المجلس رأي الكويت بشأن الموافقة على مبادرتها لإعداد مسودة استراتيجية العمل الخيري المشترك.
وبين السعود ان هذا المقترح يأتي استمرارا لمسيرة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، الملقب بـ «قائد العمل الإنساني» بشأن الدعم المتواصل للعمليات الإنسانية والحرص على استمرار العمل الخيري بإعداد مسودة استراتيجية العمل الخيري الخليجي المشترك، موضحا أن الكويت ارتأت عبر القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة رقم 6 التي تنص على «أن تلتزم الحكومة باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرنامج عمل الحكومة على كل الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية».

MENAFN20092023000130011022ID1107110306

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث