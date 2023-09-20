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القوى العاملة شاركت بحفل تكريم الشخصيات الرائدة خليجيا

9/20/2023 11:31:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت الكويت ممثلة بنائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة د.فهد المراد، في الاجتماع التاسع لوزراء الخدمة المدنية والعمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون والمنعقد في سلطنة عُمان بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية. وتم خلال الاجتماع التطرق إلى المشروعات الرائدة في العمل التطوعي وتكريم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتميزة بدول مجلس التعاون، وتكريم الكفاءات بقطاع الخدمة المدنية، ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك في مجالات الخدمة المدنية والعمل، وسير عمل إستراتيجية مجلس التعاون، وتنمية رأس المال البشري، ومنهجية العمل والتنفيذ، ومناقشة التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة في العمل الحكومي، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما تم تكريم الشخصيات والمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي والشركات المتميزة في إحلال وتوطين الوظائف وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتميزة.

MENAFN20092023000130011022ID1107110305

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