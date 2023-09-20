القوى العاملة شاركت بحفل تكريم الشخصيات الرائدة خليجيا

القوى العاملة شاركت بحفل تكريم الشخصيات الرائدة خليجيا
التاريخ
9/20/2023 11:31:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت الكويت ممثلة بنائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة د.فهد المراد، في الاجتماع التاسع لوزراء الخدمة المدنية والعمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون والمنعقد في سلطنة عُمان بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية. وتم خلال الاجتماع التطرق إلى المشروعات الرائدة في العمل التطوعي وتكريم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتميزة بدول مجلس التعاون، وتكريم الكفاءات بقطاع الخدمة المدنية، ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك في مجالات الخدمة المدنية والعمل، وسير عمل إستراتيجية مجلس التعاون، وتنمية رأس المال البشري، ومنهجية العمل والتنفيذ، ومناقشة التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة في العمل الحكومي، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما تم تكريم الشخصيات والمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي والشركات المتميزة في إحلال وتوطين الوظائف وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتميزة.
MENAFN20092023000130011022ID1107110305
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