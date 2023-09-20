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العليان نضع أولوياتنا بناء على آراء ومقترحات المواطنين الصقعبي العرض السيئ يفشل قضايا كثيرة ذات حجة مقنعة

9/20/2023 11:31:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهد افتتاح الملتقى عقد حلقة نقاشية بعنوان «دور الحوار في صنع القرار» بمشاركة النائبين حمد العليان ود.عبدالعزيز الصقعبي وأدارها الإعلامي محمد السداني.
وأوضح النائب حمد العليان ان نواب مجلس الأمة يضعون أولوياتهم في المجلس بناء على ما استمعوا اليه من مقترحات من المواطنين أثناء فترة الانتخابات وتقع المسؤولية على النائب في تقديم مجموعة من الأولويات ترضي اكبر شريحة ممكنة، لافتا الى ان من أبرز أولوياته منذ دخوله المجلس هي قضية الإصلاح السياسي، مشيرا الى ان مجلس 2023 يشهد وجود مجموعة من الأعضاء المتجانسين، حيث اجتمعنا لوضع الأولويات قبل عقد الجلسات وجزء منها فرضها الشارع وجزء آخر فرضتها قناعات النواب الشخصية، كل من زاويته ورؤيته.
وأفاد العليان بأن وجود مجموعة منسجمة بالمجلس تكون قادرة على فرض الرأي على الحكومة أمر مهم، داعيا النواب إلى الاتفاق على مشروع والتجاوز عن الأمور الشخصية والخلافات السابقة بحيث نقدم للدولة والأجيال القادمة نموذجا مشرفا للعمل السياسي.
من جانبه، أكد النائب د.عبدالعزيز الصقعبي على أهمية المناظرات الطلابية التي تصقل خبرات ومهارات الطلبة، لافتا إلى ان قوة الكلمة والحوار والنقاش والمناظرة يجب أن تكون هي الأصل في حياتنا اليومية في جميع المجالات.
وأشار الصقعبي إلى ضعف مستوى الحوار في العمل السياسي في الكويت بسبب ان طبيعة العمل البرلماني قائمة على الفردية منذ عام 1962.
وتابع: وعلى الرغم من صعوبة النظام الانتخابي القائم على الصوت الواحد فإن مجلس 2023 يضم نوابا على قدر عال من المسؤولية ويتركون وراءهم المشاريع والاجندات الشخصية ويهمهم مصلحة الكويت من خلال الجلوس على طاولة حوار والاتفاق على أولويات واجندة جماعية، موضحا ان هناك 4 قوانين تم الاتفاق بين الجانب الحكومي والنيابي على أهميتها وتقديمها كأولويات وتم إنجازها بما أعاد الثقة للمواطنين في المؤسسة التشريعية وهي قانون المدن الإسكانية والمحكمة الدستورية والمفوضية العامة للانتخابات وربات البيوت.
وأفاد الصقعبي بأن هناك الكثير من القضايا تكون ذات حجة مقنعة لكن أسلوب الحوار وطريقة العرض لتلك الفكرة يفشل الفكرة، ومنها على سبيل المثال في البرلمان منذ عامين جاءتنا الحكومة ببعض المقترحات المتعلقة بحل المشكلة الإسكانية كقضية شائكة ومعقدة، وقالوا ان المشكلة ليست في الأراضي فهي متوافرة ولكن المشكلة مادية في عدم القدرة على استصلاح تلك الأراضي وكان الحل ادخال القطاع الخاص في المشاريع الاسكانية «التطوير العقاري»، وهذا الكلام من الناحية العلمية مطبق في الكثير من دول العالم لكن في الكويت هناك بعض الابعاد الاجتماعية والسياسية التي ستفشل ذلك المشروع وبالفعل طرح المشروع وقتل منذ اليوم الاول.
وتابع: اقترحنا ادخال القطاع الخاص بنظام الشراكة ويكون الربح للمواطن والقطاع الخاص والحكومة وهي معادلة الكل فيها ربحان.
وذكر أن أفضل ميزة في المفاوض الناجح هو ان يكون شخصا قادرا على مشاهدة الزوايا الأخرى خارج الزاوية التي ينظر من خلالها القانون.
وأوضح الصقعبي ان العمل الجماعي أقوى من العمل الفردي في المجلس ولا يمكن اليوم ان ننهض بهذا البلد بأجندات فردية، مؤكدا أهمية وجود نظام برلماني ذي أغلبية برلمانية تصل عن طريق برامج عمل.
وأعرب الصقعبي عن أهمية استمرار عقد الملتقيات التي تدعو إلى الحوار والنقاش، مؤكدا أهمية غرس تلك المهارات في نفوس الطلاب، مضيفا: لا يمكن ان نتقدم خطوة إلا إذا جلس الطرفان نوابا وحكومة على طاولة الحوار والاتفاق على الوصول إلى مشروع ناضج يخدم المصلحة العامة ومن دون ذلك سنتراجع الى الوراء، ويجب ان نجتمع على أجندات مشتركة ومشروع إصلاحي.

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