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التقدم العلمي تعلن الفائزين بـ جائزة الكويت 2022

9/20/2023 11:31:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أسماء الفائزين بـ«جائزة الكويت» في دورتها الـ41 لعام 2022 التي تمنحها المؤسسة سنويا للعلماء الكويتيين والعرب ممن حققوا إنجازات بارزة ومساهمات علمية وفكرية متميزة.
أنشئت الجائزة عام 1979 تماشيا مع أهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتحقيقا لأغراضها في دعم الأبحاث العلمية بمختلف فروعها وتشجيع العلماء والباحثين العرب وهي جائزة تشهد إقبالا متزايدا من الباحثين العرب في كل مكان، وتمنح في خمسة مجالات، أربعة منها سنوية وهي العلوم الأساسية، والعلوم التطبيقية، والعلوم الاقتصادية والاجتماعية، والفنون والآداب والخامسة تمنح كل سنتين في مجال العلوم التخصصية الناشئة. وقالت المؤسسة إن جائزة العلوم الطبية الأساسية المخصصة لموضوع علم الجينات البشرية التي تقدم لها 35 مرشحا فاز بها الباحث السعودي د.فوزان سامي الكريع الذي يعمل أستاذا للوراثة البشرية في كلية الطب بجامعة الفيصل ورئيس علم الجينوم التطبيقي في مستشفى الملك فيصل التخصصي. وأوضحت أن جائزة العلوم التطبيقية المخصصة التي تقدم لها 30 مرشحا منحت للباحث المغربي د.خليل بن الحاج أمين الذي يعمل رئيسا لفريق تكنولوجيا البطاريات في مختبر أرجون الوطني. وذكرت أنه في مجال العلوم الاقتصادية والاجتماعية فاز بالجائزة التي تقدم لها 16 مرشحا الباحث اللبناني د.إيلي تامر الذي يشغل حاليا منصب أستاذ في جامعة هارفارد. وفي العلوم الإنسانية والفنون والآداب فاز بالجائزة التي تقدم لها 43 مرشحا الباحث المغربي د.سعيد عبد القادر يقطين الذي يعمل أستاذا للتعليم العالي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس في الرباط. وفاز بالجائزة في مجال العلوم التخصصية الناشئة عن موضوع علوم وتكنولوجيا المواد النانوية وتطبيقاتها الباحث التونسي د.محمد الهادي عمر المطوسي.

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