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268807 مواطنين استفادوا من خدمات السكنية عبر سهل ولمن يهمه الأمر الأكثر طلبا

9/20/2023 11:31:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
كشف نائب المدير العام لقطاع العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح عن بلوغ مستخدمي الخدمات الإلكترونية للمؤسسة في تطبيق «سهل» الحكومي 268807 مواطنين منذ انطلاق العمل به في سبتمبر 2021 حتى منتصف الشهر الجاري.
وقال الرويح في تصريح صحافي إن إجمالي عدد الخدمات المقدمة للمواطنين منذ سبتمبر 2021 حتى الشهر الجاري بلغ 378403 خدمات.
وأضاف أنه وبناء على توجيهات مجلس الوزراء فإن المؤسسة نجحت في تطوير خدماتها الالكترونية بشكل كبير حتى باتت تقدم 24 خدمة اسكانية دون حاجة المواطنين مراجعتها بعد ان كانت تقدم 5 خدمات فقط منذ عامين، لافتا إلى أن الخدمات المقدمة تلبي أبرز احتياجات أصحاب طلبات الرعاية السكنية وتوفر الوقت والجهد عليهم بمجرد الدخول للخدمة.
وعن أعلى الخدمات الإسكانية طلبا في تطبيق «سهل» بيّن الرويح أن معاملات إصدار شهادة لمن يهمه الأمر جاءت في المرتبة الأولى بإجمالي 269116، بينما حققت خدمة تحديث البيانات ورقم الهاتف المرتبة الثانية بـ 51780 معاملة.
وتابع: سلمت المؤسسة الكترونيا 18982 طلبا لمعاملة إذن البناء، إضافة إلى استقبال 15072 طلبا للتخصيص على الوحدات السكنية و6088 معاملة خاصة بفتح ملفات رعاية سكنية مع صرف بدل الإيجار خلال العامين الماضيين.
وذكر أن المؤسسة ومن خلال كوادرها في مركز نظم المعلومات ماضية في استكمال الإجراءات الخاصة لتحويل جميع خدماتها إلى خدمات إلكترونية وإضافتها عبر «سهل»، تسهيلا على المواطنين وتسريعا لوتيرة تنفيذ المعاملات وتقليل دورتها المستندية.

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