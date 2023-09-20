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افتتاح مبنى وحدة رعاية المسنين في حولي اليوم

9/20/2023 11:31:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود تفتتح وزارة الشؤون اليوم الخميس المبنى الجديد لوحدة رعاية المسنين في محافظة حولي، وهو أحد المشاريع التنموية المدرجة في خطة عمل الحكومة ومخصص لوحدة الخدمة المتنقلة، والمبنى مؤلف من 3 أدوار وسرداب مواقف للسيارات على مساحة 2000 متر مربع، ويضم ناديا للمسنين، وعيادات طبية متخصصة لتقديم الرعاية الصحية. وقالت مصادر ان تكلفة إنشاء المبنى بلغت ما يقارب المليون و900 ألف دينار، ويقدم كل الخدمات الاجتماعية والنفسية والرياضية والصحية والتأهيلية لكبار السن من المواطنين قاطني محافظة حولي، ويتميز بسهولة الدخول والخروج والمساحات الواسعة.

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