افتتاح مبنى وحدة رعاية المسنين في حولي اليوم
التاريخ
9/20/2023 11:31:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود تفتتح وزارة الشؤون اليوم الخميس المبنى الجديد لوحدة رعاية المسنين في محافظة حولي، وهو أحد المشاريع التنموية المدرجة في خطة عمل الحكومة ومخصص لوحدة الخدمة المتنقلة، والمبنى مؤلف من 3 أدوار وسرداب مواقف للسيارات على مساحة 2000 متر مربع، ويضم ناديا للمسنين، وعيادات طبية متخصصة لتقديم الرعاية الصحية. وقالت مصادر ان تكلفة إنشاء المبنى بلغت ما يقارب المليون و900 ألف دينار، ويقدم كل الخدمات الاجتماعية والنفسية والرياضية والصحية والتأهيلية لكبار السن من المواطنين قاطني محافظة حولي، ويتميز بسهولة الدخول والخروج والمساحات الواسعة.
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