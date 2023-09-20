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جمعية عطاء تبرعات أهل الكويت وصلت لمتضرري زلزال المغرب

9/20/2023 11:31:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير عام جمعية عطاء للعمل الإنساني المحامي عمر الشقراء إن الجمعية قامت بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإغاثة وأخواتها من الجمعيات الكويتية بإيصال الإغاثة العاجلة للناجين من كارثة زلزال المغرب وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الشؤون والخارجية. وأوضح الشقراء ان المساعدات التي قدمتها الكويت وجمعياتها الخيرية تعكس الموقف الرسمي للكويت أميرا وحكومة وشعبا تجاه المسارعة في نجدة وإغاثة الأشقاء والأصدقاء في أوقات الأزمات، حيث كانت مساعدات الكويت بمنزلة شريان حياة للمتضررين، مبينا أن المساعدات العاجلة التي قدمتها الجمعية تضمنت المواد الغذائية الضرورية والأدوية والأجهزة الطبية والبطانيات والفرش وغيرها من الاحتياجات الضرورية الأخرى.

MENAFN20092023000130011022ID1107110300

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