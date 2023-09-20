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تعرف على الامتيازات الخاصة بالملتحقين بمعهد معاونى الأمن.. قبل إعلان النتيجة

9/20/2023 11:25:26 PM
(MENAFN- Youm7) قبل أيام من إعلان نتيجة معاهد معاون الأمن ، يقدم "اليوم السابع" شرحا للامتيازات الخاصة بالملتحقين بالمعاهد، حيث يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، فضلًا عن الاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته، وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

وتفصل أيام قليلة الطلاب المتقدمين لمعهد معاونى الأمن عن معرفة نتائجهم بعد أداء الاختبارات المقررة، تمهيدا للانضمام لجهاز الشرطة، حيث اشترطت الداخلية على المتقدم هذا العام أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

وطالبت الداخلية أن يكون المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

وتابعت الداخلية أنه من ضمن الشروط أيضا ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة للذكور، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج. ويكون التقديم عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، ويتم إجراء الاختبارات بالنسبة للذكور في معاهد طرة والسادس من اكتوبر والبحيرة وسوهاج ، وبطرة فقط بالنسبة للإناث.


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