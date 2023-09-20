الأردن يدين التصعيد الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة
التاريخ
9/20/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، والذي وقع مساء الثلاثاء، وحذرت من استمرار دوامة العنف.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في بيان وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية كافة، محذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف.
وطالب المجالي بضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على ضرورة حماية المدن الفلسطينية من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ووقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فورى.
MENAFN20092023000132011024ID1107110284
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.