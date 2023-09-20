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الأردن يدين التصعيد الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

9/20/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، والذي وقع مساء الثلاثاء، وحذرت من استمرار دوامة العنف.



وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في بيان وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية كافة، محذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف.



وطالب المجالي بضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



كما شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على ضرورة حماية المدن الفلسطينية من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ووقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فورى.







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