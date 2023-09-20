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سلطنة عمان وجزر سليمان توقعان بيان إقامة العلاقات الدبلوماسية

9/20/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Youm7) وقع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بجزر سليمان جيريميا مانيلي، على بيان إقامة العلاقات الدبلوماسية بمقر البعثة الدائمة لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك.



وأعرب الجانبان خلال لقائهما، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، عن رغبتهما المشتركة في تشجيع مزيدٍ من التواصل الدبلوماسي والتعاون التجاري والاقتصادي وتطوير علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين وتبادل الخبرات.







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