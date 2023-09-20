سلطنة عمان وجزر سليمان توقعان بيان إقامة العلاقات الدبلوماسية

سلطنة عمان وجزر سليمان توقعان بيان إقامة العلاقات الدبلوماسية
التاريخ
9/20/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Youm7) وقع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بجزر سليمان جيريميا مانيلي، على بيان إقامة العلاقات الدبلوماسية بمقر البعثة الدائمة لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وأعرب الجانبان خلال لقائهما، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، عن رغبتهما المشتركة في تشجيع مزيدٍ من التواصل الدبلوماسي والتعاون التجاري والاقتصادي وتطوير علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين وتبادل الخبرات.
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